Bagno di Romagna, si ribalta un mezzo agricolo: un uomo portato in ospedale con l’elisoccorso

Incidente agricolo in serata a Bagno di Romagna, dove un uomo è rimasto coinvolta nel ribaltamento di un mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Forlì-Cesena, con il personale della sede locale, che hanno raggiunto l’infortunato e collaborato con i sanitari del 118 per stabilizzarlo. Per il trasferimento in ospedale è stato attivato l’elisoccorso. Presenti anche i Carabinieri, per i rilievi di competenza, e i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas).