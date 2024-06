Bagno di Romagna: Notte Celeste delle Terme, bus gratuiti da Cesena

Fine settimana nel regno e nel segno delle acque termali. A Bagno di Romagna, da oggi, venerdì 21, a domenica 23 giugno, torna la “Notte Celeste delle Terme”. L’evento fa parte del “Savio Trail 2024”, la rassegna che vede tanti appuntamenti in programma, tra cui spettacoli, musica, live show e intrattenimento per i più piccoli con passeggiate e laboratori che li accompagneranno nel magico mondo degli Gnomi.

Per l’occasione, tutti i cesenati che vorranno raggiungere Bagno di Romagna servendosi del trasporto pubblico locale, potranno farlo senza difficoltà e gratuitamente.

I collegamenti

Venerdì 21 e sabato 22 si prevede un autobus aggiuntivo che garantirà i seguenti collegamenti:

Cesena Punto Bus (Stazione) - Bagno di Romagna

Bus con tappe: E45 fino a Bagno di Romagna, poi vecchia statale

Cesena Punto Bus 16:30 - Bagno di Romagna 17:50 (con tappe)

Bagno di Romagna 18:00 - Cesena Punto Bus 19:20 (con tappe)

Cesena Punto Bus 19:30 - Bagno di Romagna 20:50 (con tappe)

Bagno di Romagna 21:00 - Cesena Punto Bus 22:20 (con tappe)

Cesena Punto Bus 22:30 - Bagno di Romagna 23:20 (diretta via E45 senza tappe)

Bagno di Romagna 00:00 Cesena Punto Bus 01:20 (con tappe)

Il programma di eventi

Oggi, a partire dalle ore 18:30, si comincerà con la Speciale Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, circuito a cui appartiene il Comune di Bagno di Romagna: i visitatori potranno curiosare tra i prodotti tipici esposti nello stand gastronomico della Pro loco e, a partire dalle 20:45, si apre l’evento con la Banda di Santa Cecilia. Dalle 21:00 in scena DJ SET + Martina, concorrente dell’ultima edizione di Amici, e prima edizione di “Bagno di Romagna premia il talento”: durante la serata si esibiranno e verranno premiati nuovi talenti musicali emergenti.

Domani, sabato 22 giugno, alle 9:30, si terrà un’escursione al Bosco del Benessere con Bagno Sonoro di Campane Tibetane. Per iscrizioni contattare Esploramontagne al 3397794029. Alle ore 16:00 sarà la volta de La vera storia di Gnomo Bagnolo: una passeggiata guidata lungo il Sentiero degli Gnomi con laboratorio per bambine e bambini dal titolo “Il Cappello degli gnomi”. Iscrizioni online: per ulteriori informazioni scrivere all’ufficio turistico IAT Bagno di Romagna (0543 911046).

Dalle 18:30 sarà attivo lo stand gastronomico della Pro loco, con un mercatino per le vie del borgo. Dalle 21:00 si entrerà nel vivo di #BAGNODIROMAGNAWOW col live show a cast con Aaron, Federica Carta e Gaia Di Martino, beniamini dei giovanissimi, direttamente dal programma Amici, con un ospite a sorpresa.

Domenica 23 giugno, alle ore 09:30, è in programma una Passeggiata rigenerante nella Natura a cura di Esploramontagne (per iscrizioni contattare il 339 7794029). Lo stand gastronomico della Pro loco a base di prodotti tipici del territorio sarà attivo dalle 12.00, col mercatino per le vie del Borgo.