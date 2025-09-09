Bagno di Romagna. Due giorni da favola, gli Gnomi fanno il pienone

Due giornate da sogno: si è chiuso con risultati eccellenti, domenica 7 settembre a Bagno di Romagna, l’Incanto degli Gnomi, l’evento dedicato a bambini e famiglie, promosso dalla DMC I Percorsi del Savio e dalla cooperativa Atlantide, con il patrocinio del Comune di Bagno di Romagna e dell’Unione dei Comuni Valle Savio.

L’incantevole borgo appenninico, situato lungo la Valle del Savio e sede del Sentiero degli Gnomi, ha accolto numerosi giovani e curiosi visitatori insieme alle loro famiglie, tutti alla scoperta dei piccoli abitanti del bosco e delle loro magiche abitazioni.

A completamento dell’esperienza fiabesca, sono state organizzate diverse attività coinvolgenti durante le due giornate: escursioni, laboratori artigianali, musica, spettacoli e animazione. Hanno riscosso particolare successo le passeggiate fiabesche e le atmosferiche escursioni guidate al chiarore delle lanterne, entrambe con il tutto esaurito, registrando inoltre un’affluenza straordinaria all’Ufficio Turistico.

Oltre all’aspetto ludico e naturalistico, non è mancato quello gastronomico, con il picnic Scorpacciata dello gnomo in musica.