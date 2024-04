Bagno di Romagna, due escursioniste di 25 anni di Cesena in salvo grazie al Soccorso alpino

Il personale della stazione monte Falco del Soccorso alpino ha concluso nella tarda serata di domenica 28 aprile 2024 un intervento in aiuto di due giovani escursioniste di Cesena che si sono trovate in difficoltà in una zona particolarmente impervia dopo aver smarrito il sentiero. L’evento è accaduto nel comune di Bagno di Romagna: le due 25enni,dopo essere arrivate al rifugio Nasseto, hanno proseguito l’itinerario per compiere il giro ad anello attraverso Castel D’Alpe per poi tornare alle Gualchiere, dove avevano lasciato la propria auto. Lungo il sentiero in discesa però hanno perso il sentiero principale, ingannate da finte tracce di sentiero create da animali selvatici, e si sono trovate in una zona particolarmente impervia. Spaventate e non sapendo come riuscire a tornare sul sentiero principale hanno chiamato il 118 che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. Una volta individuato il punto esatto in cui si trovavano le giovani una squadra della stazione monte Falco è partita e giunta in loco. Il rientro è stato lungo e difficoltoso poiché si è reso necessario l’utilizzo di corde per rendere sicuri alcuni tratti particolarmente scoscesi. L’evento si è concluso poco dopo le 23: le due sono state riaccompagnate in buono stato di salute alle proprie auto.