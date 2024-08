Bagno di Romagna: “3 Terme” ha inaugurato il nuovo sentiero escursionistico

Da qualche anno le Tre Terme, con la proficua collaborazione dell’associazione Guide Ambientali Esploramontagne, si sono messe in gioco per per arricchire l’offerta turistica termale e ampliare le possibilità di intrattenimento dei propri ospiti, promuovendo il raggiungimento del benessere psico-fisico tramite un’attività dinamica e divertente: la “passeggiata benessere”.

È stata dunque ampliata la rete di percorsi escursionistici esistente realizzando alcuni “percorsi benessere” che hanno le peculiarità di essere raggiungibili senza utilizzo di mezzi, di essere strumento, insieme alle terme, per il raggiungimento del benessere psicofisico e di essere percorsi escursionistici veri e propri ma con un livello di difficoltà semplice, alla portata di chi desideri fare un po’ di movimento dolce in autonomia o con guida escursionistica abilitata.

Nel 2022 è stato inaugurato il “Bosco del Benessere”, un percorso di Forest Therapy che guida ad una piacevole passeggiata insieme ad alcuni esercizi detox di “Bagno di Foresta” portando la persona a contatto con la natura in un ambiente incontaminato. Lunghezza anello 1,40 km; durata: 2 ore (se fatto con le tappe)

Nel 2023 è stato inaugurato il percorso “Quattropassi attorno a Bagno”, un percorso escursionistico ad anello classico, alla portata di tutti che rivela paesaggi naturali inaspettati e incantevoli. Lunghezza anello 3,50 km; durata: 2 ore e 30.

Oggi invece inauguriamo il sentiero “La Panoramica”: un altro sentiero ad anello di facile percorrenza, fatto di stradelli sterrati e antiche mulattiere, che ha la peculiarità, salendo in quota,, di mostrare scorci panoramici mozzafiato, sia del crinale appenninico che dell’intero paese.

Per realizzarlo è stato ripristinato il vecchio sentiero che dalla Fonte dell’Armina portava fino a Pian di Basilica; sono state ricostruite le staccionate; nella parte più faticosa in salita, l’andamento è stato reso più semplice tramite la realizzazione di gradoni in legno e terra ed è stato interamente segnalato con pannelli e frecce.

Nell’ambito di questi lavori è stata ripristinata anche l’installazione di una croce in legno, dove anticamente sorgeva una delle tre “Crocine” originarie di Bagno, erette a benedizione e tutela del paese. Lunghezza anello 3,75 km; durata: 3 ore.

Per l’occasione sono state realizzate una brochure descrittiva di tutti i percorsi e una mappa che vengono distribuiti negli hotel e presso l’ufficio Informazioni Turistiche del Paese.

Nella bella stagione, ogni settimana, le 3 Terme offrono in omaggio ai propri clienti una passeggiata con Guida ambientale abilitata di Esploramontagne in uno di questi percorsi.

Tutti i percorsi non sono adatti a passeggini e carrozzine: consigliate sempre (per la propria sicurezza) scarpe sportive o da trekking.