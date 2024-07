Bagno di folla per Elio Germano a Cesena per Piazze di Cinema: “Bello essere omaggiati in vita”

“Grazie a Cesena ho ripercorso vent’anni della mia vita lavorativa, non capita tutti i giorni di essere omaggiati quando si è ancora in vita”. Con queste parole Elio Germano, attore romano a cui è stata dedicata l’undicesima edizione di “Piazze di Cinema”, la rassegna che porta i protagonisti del cinema italiano nel centro storico di Cesena, ha accolto la mostra omaggio allestita in Biblioteca Malatestiana e composta dalle foto appartenenti al Fondo CliCiak del Centro Cinema Città di Cesena. Accompagnato da Daniele Gualdi e accolto dal sindaco Enzo Lattuca, Germano nel pomeriggio di ieri ha raccontato aneddoti tratti dai diversi set cercando di ripercorrere il più possibile il suo cammino cinematografico da “Respiro” di Emanuele Crialese fino alle fatiche più recenti di “Palazzina Laf” di Michele Riondino e “Confidenza” di Daniele Luchetti. In serata, poi, è stato accolto dal grande pubblico in piazza Almerici, prima della proiezione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone e, a seguire, all’Arena San Biagio, al termine del film “Confidenza” di Daniele Luchetti.

“Siamo molto felici dei risultati raggiunti quest’anno da ‘Piazze di Cinema’ – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – confermati anche nella serata di ieri, nonostante le elevate temperature estive e la ricca varietà di proposte che il territorio offre. Abbiamo voluto fortemente riproporre questa rassegna dopo anni in cui, per tante ragioni legate alle difficoltà che abbiamo affrontato, era stata sospesa o ridotta. Siamo dunque contenti di questa importante risposta di pubblico: ieri sera piazza Almerici e l’Arena di palazzo Guidi hanno registrato il tutto esaurito, a dimostrazione della forte relazione che intercorre tra la nostra città e il mondo del cinema. Questo risultato, che dobbiamo anche al Cinema Eliseo e agli uffici comunali preposti che hanno lavorato insieme alla programmazione di questa undicesima edizione, ci dà forza, convinzione e determinazione per riproporre questa bella manifestazione e farla diventare un appuntamento tradizionale per la nostra città. Quest’anno inoltre per la prima volta ‘Piazze di Cinema’ è stata ospitata in piazza Almerici che diventa sempre di più la piazza della cultura per via della presenza della Biblioteca Malatestiana e di queste belle iniziative che coinvolgono la città”.

La rassegna “Piazze di Cinema” è promossa dal Comune di Cesena con la direzione artistica del cinema Eliseo, e si concluderà questa sera, alle ore 21:30, in piazza Almerici, con la proiezione del film “L’incredibile storia dell’isola delle rose” di Sidney Sibilia con Elio Germano, Matilda De Angelis e Fabrizio Bentivoglio.

La mostra allestita in Biblioteca Malatestiana è a cura di Paolo Zanfini, Antonio Maraldi, Brunella Garavini e potrà essere visitata gratuitamente fino al 15 settembre nelle giornate di lunedì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, e da martedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.