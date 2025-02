Baby vandali e piromani nelle biblioteche di Cesena

Giovanissimi e scalmanati. Al punto da diventare spesso “vandalici”.

Nel mirino di gang di giovanissimi sono finite ripetutamente, nell’ultimo periodo e nelle ultime ore, due biblioteche tra le più frequentate del cesenate come la biblioteca Malatestiana e quella del quartiere e dell’Hub di Borello.

Nella frazione sulle pendici periferiche a ridosso della vallata del Savio il gruppetto di baby vandali ad agire è tristemente noto da tempo. Ed anche nelle ultime ore è tornato a farsi vivo in zona hub di quartiere dove nel tempo, sia durante gli orari d’apertura che in passato anche la sera e la notte, questi giovani entravano in azione. Anche nelle ultime segnalazioni si parla di libri buttati all’aria e materiale in uso per i laboratori e le attività di quartiere danneggiato e rovesciato.

Un gruppo simile ed altrettanto giovane rispetto a quello che, da diverso tempo, sta alzando il livello di attenzione dei responsabili della sicurezza urbana all’interno della biblioteca Malatestiana.

Da molte settimane l’area gaming, quella riservata alla mediateca e in minor parte la biblioteca ragazzi, è frequentata da un nucleo particolarmente “scalmanato” per il quale è servito più di una volta l’intervento da parte della Polizia locale.

Ieri la situazione è degenerata quando all’interno della biblioteca è scattato anche l’allare anti incendio. Dove, dalle prime verifiche, materiale cartaceo normalmente a disposizione della consultazione per la collettività, è stato dato alle fiamme. Non un rogo “rilevante” nelle dimensioni, ma sufficiente per far scattare l’allarme all’interno della struttura. Anche in questo caso è servito l’intervento della Polizia locale che ora sta vagliando l’accaduto portandosi sulle tracce di un nucleo di minorenni in particolare, tra quelli che frequentano normalmente le aree della Malatestiana.