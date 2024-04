Baby ladri hanno preso di nuovo di mira il sexy shop di Cesenatico

È la terza volta in tre mesi che accade. Ed ancora una volta i protagonisti (in negativo) della vicenda sono tutti minorenni: ragazzini e ragazzine, diversi da quelli degli altri furti, tutti residenti in zona, che hanno messo di nuovo nel mirino il sexy shop cdi via Della Repubblica a Cesenatico.

«Ancora una volta non posso che dirmi amareggiato da una parte per i danni subiti. Dall’altra non posso che essere impressionato e felice della solerzia con cui i carabinieri, anche in questo caso, hanno colto “sul fatto” i responsabili del furto e del danneggiamento».

Il nuovo raid al sexy shop risale alle 23 circa di due notti fa. I baby ladri hanno anche scardinato una porta per entrare e poi si sono concentrati sui distributori di prodotti, forzando i portelloni di erogazione degli stessi e con un gancio acciuffare quanto potevano.

Hanno estratto sei prodotti di differente natura, raggiungendo più agilmente quelli di maggiori dimensioni e dalle confezioni in cartone “agganciabili” meglio. Poi li hanno sfilati. Anche in questo caso era scattato l’allarme e le telecamere hanno ripreso l’accaduto. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato i ragazzini quando si erano allontanati di poco ed avevano ancora con sé il bottino del raid. Tutti sono stati identificati e denunciati in concorso, prima di essere riconsegnati alla custodia dei genitori.