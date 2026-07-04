Avis Cesena, uno spazio bimbi mentre mamma e papà donano il sangue

Avis Cesena apre le porte ai più piccoli. A loro, infatti, è dedicato uno spazio appena entrato in funzione alla Casa del Donatore di Case Missiroli. Si tratta di un angolo dove i bambini potranno divertirsi con giochi, pastelli, tappeti sotto l’occhio vigile di un adulto. Qui i papà e le mamme che si recano a donare il sangue possono lasciare i figli in tutta tranquillità. “In questo modo – spiega il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – vogliamo venire incontro alla necessità dei genitori donatori, che non dovranno più preoccuparsi di cercare qualcuno a cui affidare i figli durante il prelievo. Infatti, potranno portarli con loro e lasciarli a giocare in un ambiente allegro e sicuro”.

Lo spazio bimbi di Avis sarà in funzione tutti i martedì dalle 7.15 alle 15.45. Per usufruirne non servono procedure particolari, se non quella di avvertire della presenza del bimbo telefonando alla segreteria di Avis Cesena