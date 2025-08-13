Avis Cesena: tornano le donazioni serali di sangue lunedì 18 e martedì 19 agosto

Ogni momento è buono per donare. Anche di sera. Tornano in agosto le “Donazioni stellate” promosse da Avis Cesena per allargare le opportunità di donazione con alcuni appuntamenti sotto le stelle. Così lunedì 18 e martedì 19 agosto, dalle ore 19,15 alle ore 21, sarà possibile donare il plasma al Punto di Raccolta dell’Ospedale Bufalini. Le modalità sono le stesse delle ‘normali’ sedute di donazione: chi desiderasse donare in una di queste serate deve prenotarsi telefonando alla segreteria di Avis (0547/616393).

Prosegue così l’impegno di Avis per offrire un sempre maggior numero di occasioni di donazione e venire incontro alle esigenze dei donatori vecchi e nuovi. Il tutto con l’obiettivo finale di soddisfare le necessità di plasma del territorio anche in questo periodo di vacanza.