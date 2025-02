Avis Cesena, domenica 23 febbraio si elegge il nuovo consiglio

Tempo di elezioni in casa Avis Cesena per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo al termine del mandato 2021-2024. La sessantaseiesima assemblea generale di Avis Comunale Cesena si terrà domenica 23 febbraio dalle 8.30, presso Cesena Fiera. La richiesta posta dal consiglio all’assemblea è di ridurre il numero degli eletti da 15 a 11 unità, per snellire e velocizzare gli incontri (decisione non ancora approvata e che spetterà all’Assemblea stessa decidere). Sei membri dell’attuale consiglio in scadenza, compreso il presidente Gualtiero Giunchi e il tesoriere Dario Silighini, si ricandidano alle elezioni. Un bilancio conclusivo, in termini di numeri e finanze, più che positivo, permettendo l’inizio del nuovo quadriennio senza intoppi. Per quanto riguarda i dati del 2024, si è ridotto a 11.346 il numero di sacche raccolte come da indicazione dell’Ausl, un dato positivo, indice di un minor spreco e di regioni italiane più autonome per quanto riguarda la raccolta.