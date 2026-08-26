Avis Cesena cerca nuovi donatori: prenotare la visita è ancora più semplice

Diventare donatore adesso è ancora più semplice. Avis Cesena ha messo a punto un nuovo strumento digitale per rendere più rapido e immediato il primo contatto con chi desidera intraprendere il percorso della donazione.

Basta inquadrare con il proprio smartphone il QR code pubblicato sul sito di Avis Cesena (oppure cliccare sul link collegato) per accedere all’agenda informatica, registrare i propri dati e prenotare la visita di idoneità. Una procedura che consente di sbrigare in pochi minuti, direttamente online, i primi passaggi necessari per avvicinarsi alla donazione. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi donatori, guardando soprattutto ai giovani, che sono nativi digitali – spiega il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi –. Per questo, abbiamo pensato di mettere a disposizione uno strumento informatico che snellisca le procedure per intraprendere il percorso di donazione. Si fa tutto con il proprio smartphone in pochi minuti”.

Torna anche la campagna “Porta un amico”, che invita chi è già donatore a coinvolgere amici, familiari, colleghi e compagni di squadra. Oggi, grazie alla possibilità di condividere con facilità QR code e link attraverso lo smartphone, il passaparola può diventare ancora più semplice e immediato.