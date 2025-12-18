Avis Cesena al fianco di Telethon: ecco le postazioni sabato 20 e domenica 21 dicembre

Si rinnova l’impegno di Avis Comunale Cesena a fianco della Fondazione Telethon per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Nel week end del 20 e 21 dicembre, in concomitanza con la maratona televisiva sulle reti Rai, i volontari di Avis Cesena saranno presenti presso vari punti commerciali del territorio per offrire i nuovi “Cuori di Cioccolato” realizzati da Caffarel per Telethon nei due gusti fondente e al latte, a fronte di una donazione di 15 euro. Ma a disposizione ci sono anche candele, palline per l’albero di Natale, profuma-biancheria, sempre distribuite con una piccola offerta.

Regali natalizi perfetti non solo per chi li riceverà, ma anche per i tanti bambini che aspettano ancora una cura e la cui unica speranza per guarire è riposta nel lavoro dei ricercatori