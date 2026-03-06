Autostrada A14, tra Cesena e Valle del Rubicone cinque notti di chiusura per lavori

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

- nelle quattro notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 21:00-5:00;

- dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo.

Di conseguenza, la stazione di Cesena sarà chiusa in entrata verso Ancona.

Si precisa che, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, la stazione di Cesena sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.