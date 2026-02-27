Autostrada A14, chiusure notturne tra Valle del Rubicone e Cesena in corsia nord

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna, nelle quattro notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, con orario 21-5. Una ultima chiusura è prevista dalle 22 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 marzo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 alla stazione di Cesena.