Autostrada A14: chiusure notturne tra Cesena Nord e Forlì

Sulla Autostrada 14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, con orario 21-5 sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Forlì, verso Bologna.

L’area di servizio “Bevano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20-5. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS3 bis via Tiberina, E45, rotonda Paul Harris, SS9 via Emilia, rotonda Diegaro, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.