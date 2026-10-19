Autostrada A14, chiusure notturne al casello Cesena Nord

Sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso il casello di Cesena nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 21 di martedì 20 alle 5 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona; dalle 21 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 ottobre, sarà chiuso in entrata verso Ancona; dalle 21 di giovedì 22 alle 5 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Bologna.