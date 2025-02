Società autostrade ha informato che per lavori il casello “Valle del Rubicone”, in entrata per tutte le destinazioni e in uscita per chi proviene da Ancona, sarà chiuso dalle 22 di venerdì 7 febbraio alle 6 di sabato 8 febbraio 2025. In alternativa Autostrade invita ad usare i caselli “Cesena” oppure “Rimini Nord”.