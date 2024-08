Auto fuori strada nel tratto di Cesena dell’autostrada A14: ferita una famiglia con due bambini

Ci sono anche due bambini tra i feriti in un incidente stradale avvenuto attorno alle 11 al chilometro 106 dell’autostrada A14, nel tratto cesenate. Per cause al vaglio della polizia autostradale di Pieve Acquedotto una Citroen è volata fuori strada. A bordo c’era una famiglia di origine moldava in viaggio verso le vacanze con a bordo del veicolo anche due bambini. Sul luogo del sinistro è intervenuta l’eliambulanza assieme a 4 ambulanze del 118. Ed i feriti sono stati trasportati in ospedale a Cesena dopo essere stati liberati dalle lamiere dell’auto dall’intervento dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto seriamente ferito ma i soccorsi hanno ulteriormente rallentato un traffico autostradale che nella mattinata di oggi si sta confermando da “bollino nero” anche nella parte romagnola di A14. L’autostrada per permettere i soccorsi è stata infatti chiusa per oltre 30 minuti e tutto il traffico in transito si è riversato su Cesena ed in particolar modo sulla Secante in direzione Rimini.