Auto fuori strada in A14 tra i caselli di Cesena e Cesena nord. Conducente bloccato all’interno e liberato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti all’alba di venerdì 4 ottobre 2024 per una fuoriuscita autonoma da parte di un’auto in autostrada sulla A14 a Cesena tra i caselli di Cesena e Cesena nord in direzione Bologna. I soccorritori giunti sul posto hanno dovuto utilizzare le attrezzature idrauliche in dotazione per aprire la portiera e liberare il conducente bloccato all’interno dell’abitacolo. La persona alla guida se l’è cavata con lievi traumi è stata portata in ospedale dal personale del 118. Sul posto la Polstrada per i rilievi.