Aumentano a Sogliano le lamentele per la strada provinciale 11 chiusa

A Montegelli martedì sera accesa riunione sui lavori sulla Sp11 a Cà di Quaiotto. Ci sono disagi nelle frazioni, tagliate fuori dal resto del Comune, e difficilmente il senso unico potrà essere realizzato per l’inizio delle scuole. Le opere per 1,5 milioni sono finanziate dal Commissario straordinario alla ricostruzione.

A maggio 2023 l’alluvione ha causato un dissesto strutturale della strada, dimezzando la carreggiata, con un ampio fronte di frana sulla scarpata. Si sta realizzando un’opera di sostegno, senza modifica del sedime della carreggiata, con soletta portante in cemento armato sostenuta da micropali. La ricostruzione riguarda circa 150 metri di strada, con un termine lavori di 150 giorni, diretti dalla Provincia. L’ordinanza dispone la chiusura totale dall’8 luglio al 15 settembre.

Infuriati una parte dei residenti, costretti a fare un largo giro, impiegando anche tre quarti d’ora in più e decine di chilometri aggiuntivi su strade non ottimali. Già prima che partissero i lavori, 50 persone hanno fatto un sit-in. La chiusura totale al 15 settembre da subito lasciava dubbi, visto che l’impresa invece ha tempo fino a fine novembre. «Tre frazioni sono in difficoltà per raggiungere il capoluogo - protesta Massimo Castellani, originario di Montegelli - A nome dei miei compaesani ho chiesto al Comune di prevedere indennizzi o un percorso provvisorio di fortuna, ma siamo stati inascoltati». «I lavori sono stati gestiti in modo pessimo - aggiunge Marzia Pieraccini, coordinatrice Fdi e consigliera comunale di minoranza - con altri residenti ho preso la parola nella serata: non si possono mettere in ginocchio aziende e famiglie. Occorreva trovare soluzioni alternative».

La giunta comunale era presente alla riunione ma ha lasciato le spiegazioni alla Provincia, presente con il consigliere con deleghe alla pianificazione urbanistica, Matteo Gozzoli, e la dirigente lavori alle infrastrutture, Barbara Lucchetti, che spiega: «Si sta rispettando il cronoprogramma iniziale. Ci rendiamo conto dei disagi, ma sono opere importanti e urgenti. L’impresa che svolge i lavori ora ha chiuso per il caldo e le ferie e riparte lunedì 26 agosto. Poi faremo il punto generale. Se non si aprirà a senso unico alternato il 15 settembre, per gli studenti dell’obbligo il Comune di Sogliano provvederà al trasporto, mentre per quelli delle superiori ci confronteremo con la società dei trasporti per trovare una soluzione. Siamo in presenza di una frana ancora viva, con l’urgenza di metterla in sicurezza prima dell’arrivo della brutta stagione».