Aule da costruire per le Superiori a Cesena a due settimane da inizio scuola

Il conto alla rovescia per la prima campanella 2024/2025 è contrassegnato dai cantieri. Come sempre i maggiori affanni nel territorio cesenate riguardano le scuole superiori, con gli operai già impegnatissimi per approntare, questa volta, aule che ancora, a due settimane dal via, non ci sono neppure.

Lo scorso anno le principali problematiche di spazi per l’equazione in negativo tra vani disponibili e iscritti alle classi prime ad aumentare il volume della scuola, toccarono principalmente il Liceo Linguistico Alpi, il Monti ma soprattutto l’Itt Pascal ed il Versari-Macrelli.

Venne chiesto un sacrificio parziale all’istituto Geometri per lasciare qualche aula al professionale e vennero cedute dalla Media Plauto alcuni spazi al terzo piano per accontentare la fame di spazio dell’istituto tecnico tecnologico. Una quadra che quest’anno non è stato possibile trovare se non a fronte dell’edificazione di aule provvisorie.

Ad aver bisogno di più spazio del passato questa volta è in particolare il Versari - Macrelli per il quale sono in costruzione dei moduli provvisori che fungeranno da classi e da laboratori, insediati nella succursale d’istituto (che è “incastonata” ormai da anni tra Iti, Geometri e Media Plauto).

In queste ore stanno sorgendo le opere di urbanizzazione: con un accordo tra la vecchia “Media n° 4” ed il Comune di Cesena, è stato sacrificato il campo da basket della scuola media, che è posto nel cortile interno. Su questo stanno nascendo in queste ore 4 aule provvisorie che saranno anche dotate di propri servizi igienici.

Il montaggio fisico dei moduli-classe è previsto nella settimana che va dal 2 all’8 settembre. Quindi, meteo permettendo, il cantiere dovrebbe chiudersi in tempo per allestire le classi all’esterno della succursale del Versari - Macrelli prima dell’inizio delle lezioni.

In questo contesto verranno costruite in maniera prefabbricata ed aperte all’uso degli studenti anche due aule che serviranno come laboratorio. Ma nasceranno nel cortile del Versari - Macrelli che dista pochi metri dall’ingresso della scuola. Su queste aule laboratorio i tempi di apertura non sono ancora del tutto certi e non è detto dunque che nascano entro l’8 settembre, come le quattro classi che invece devono essere per forza aperte prima della giornata del 16 settembre.