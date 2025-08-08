Aste a Cesena e Cesenatico, in vendita 11 lotti comunali: ecco quali sono

Cesena
  • 08 agosto 2025
L’ex circolo di Ruffio

L’Amministrazione comunale di Cesena prosegue nel proprio piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con lo scopo di razionalizzare le risorse e di liberare beni non più rispondenti alle necessità dell’Ente. Esattamente come avvenuto nel corso di questi anni, le risorse ricavate dalle alienazioni saranno integralmente destinate, e dunque reinvestite, in opere di manutenzione e nella realizzazione di edifici pubblici, in particolare scuole, impianti sportivi e infrastrutture stradali, nell’ottica di un potenziamento dei servizi al cittadino e di un relativo miglioramento della qualità della vita.

Il Comune ha pubblicato un nuovo bando d’asta pubblica che prevede la vendita di undici immobili, sui territori di Cesena e di Cesenatico, per un valore complessivo (a base d’asta) pari a 1.622.800 euro.

Nuova asta pubblica

L’asta pubblica si svolgerà mercoledì 1° ottobre alle ore 9, nella Sala del Consiglio del palazzo comunale di Cesena (Piazza del Popolo, 10), con un unico e definitivo esperimento d’asta a incanto, nel quale i beni verranno messi in vendita in lotti distinti.

Il primo bene messo all’asta è il fabbricato di via del Monte 1534, a Cesena, un immobile libero da assegnatari. Sempre a Cesena, in Strada Provinciale Sala 1041, si trova il secondo immobile, noto come ex Circolo Ruffio, attualmente non occupato. Il terzo lotto comprende un fabbricato collabente denominato ‘Burlia’, di via Prima del Cane 431, nella frazione di Bagnile, con una vasta area pertinenziale, libero da assegnatari. Il quarto bene inserito nel Piano è il fabbricato non occupato ‘Diegaro 4’, collocato in via Emilia Ponente 4354.

Nel comune di Cesenatico si trova il quinto bene: si tratta del podere ‘Villalta 1’, terreno agricolo situato in via Carlona. Questo fondo è attualmente occupato da un assegnatario tramite contratto di affitto in scadenza il 10 novembre 2025 e presenta una comproprietà con un lotto adiacente per l’accesso, gravata da servitù.

I restanti lotti sono tutti distribuiti nel territorio comunale di Cesena: porzione del podere ‘Marano 5’, un terreno agricolo sito in via San Tomaso, con contratto di affitto agricolo in vigore fino al 10 novembre 2028; podere ‘Villa Silvia’ tra le vie Lizzano e Casalecchio di Lizzano, attualmente affittato con scadenza al 10 novembre 2029; podere ‘Malanotte’, un terreno agricolo in via Cavecchia, a Calisese, attualmente non utilizzato. Il nono e il decimo lotto si trovano a Formignano, in via Vicinale della Croce. Si tratta di due aree agricole distinte ma adiacenti, attualmente non utilizzate.

L’undicesimo e ultimo bene riguarda un fabbricato collabente, denominato ‘ex serbatoio acquedotto a Ponte Abbadesse’ (via Falconara) attualmente libero.

Tutti i dettagli dell’asta, compresi i valori a base d’offerta, le condizioni di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte, sono consultabili nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cesena, alla sezione dedicata: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/asta-pubblica-vendita-undici-immobili-cesena-e-cesenatico-08-2025/.

