Aste a Cesena e Cesenatico, in vendita 11 lotti comunali: ecco quali sono

L’Amministrazione comunale di Cesena prosegue nel proprio piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con lo scopo di razionalizzare le risorse e di liberare beni non più rispondenti alle necessità dell’Ente. Esattamente come avvenuto nel corso di questi anni, le risorse ricavate dalle alienazioni saranno integralmente destinate, e dunque reinvestite, in opere di manutenzione e nella realizzazione di edifici pubblici, in particolare scuole, impianti sportivi e infrastrutture stradali, nell’ottica di un potenziamento dei servizi al cittadino e di un relativo miglioramento della qualità della vita.

Il Comune ha pubblicato un nuovo bando d’asta pubblica che prevede la vendita di undici immobili, sui territori di Cesena e di Cesenatico, per un valore complessivo (a base d’asta) pari a 1.622.800 euro.