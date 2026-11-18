Nuove polizze assicurative per proteggere i beni di proprietà del Comune e svolgere le varie attività dell’ente con le spalle coperte: al termine di un percorso durato diversi mesi, nei giorni scorsi si è arrivati alla tappa finale, ma non si è riusciti a chiudere completamente il cerchio. Degli 8 lotti per i quali l’Unione dei Comuni Valle Savio aveva attivato la procedura per individuare le compagnie a cui affidarsi, uno è rimasto senza alcuna offerta presentata. Si tratta del “All risk property”, per cui la base d’asta era di 784mila euro per una durata di 5 anni.

Cesena coperto totalmente

Per il Comune di Cesena questa asta andata deserta non rappresenta un problema, perché aveva già provveduto ad aggiudicare il servizio alla compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa per il periodo da fine 2025 a fine 2029. La necessità era nata dopo l’alluvione del maggio 2023, che aveva colpito oltre 80 siti comunali, tra cui l’ippodromo e il Carisport. Il Comune aveva avviato una lunga negoziazione con la compagnia assicuratrice e i periti. La vertenza si era chiusa nel febbraio 2025 con un accordo conciliativo da oltre 6 milioni di euro. Una cifra che aveva coperto gran parte dei danni patiti, di poco superiori a 7 milioni. Ma la società chiamata a pagare, che era sempre UnipolSai, aveva fatto valere la clausola “recesso per sinistro”, quella che permette di disdire anticipatamente il contratto dopo aver liquidato un indennizzo particolarmente oneroso. Così il rapporto era stato interrotto con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale. La ricerca di una nuova compagnia era poi terminata con un affidamento, su nuove basi, alla stessa UnipolSai.

Enti piccoli a bocca asciutta

Per gli altri Comuni dell’Unione (Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto) il fatto che non siano arrivate proposte per il lotto numero 1 della gara chiusa di recente è un problema. Con la scadenza dietro l’angolo, ogni amministrazione di quei cinque enti locali, per tutelarsi, sarà costretta a cercare direttamente una compagnia con una procedura negoziata, da perfezionare entro il prossimo 31 dicembre.

Le 7 assicurazioni pattuite