Assicurazione auto, prezzi stabili e addirittura in calo in provincia di Ravenna: l’analisi di Segugio.it

Il prezzo della Rc auto comincia a dare segnali di stabilizzazione dopo due anni di crescita costante. Secondo un’analisi di Segugio.it, il premio medio annuale della RCA, dopo essere aumentato del 9,1% nel 2022 e del 24,7% nel 2023, ha rallentato la crescita nel 2024 con un +1,5% In Emilia-Romagna, che si presenta stabile nel premio RCA tra il quarto trimestre del 2023 e il quarto trimestre del 2024, si denota un andamento provinciale diversificato. Per alcune province si osserva un premio RCA in crescita, come Reggio Emilia con un +2,2%, seguita da Ferrara (2,1%), Forlì Cesena (+1,9%) e Rimini (+1,3%). Altre province risultano in calo, capitanate da Parma e il suo notevole decremento del -4,4%, seguita da Piacenza, Ravenna (-0,6%) e Modena.