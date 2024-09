Aspettando le indagini in corso nuovo video appello della madre: “Non archiviate il caso di Cristina Golinucci”

Ieri pomeriggio erano arrivate a 26.659 le sottoscrizioni su change.org della petizione per chiedere di non archiviare il caso di Cristina Golinucci.

Mentre la procura sta ascoltando la nuova testimonianza di un 87enne (ora residente a Mercato Saraceno) che all’epoca della scomparsa della ragazza aveva visto più volte una giovane ed un frate inoltrarsi nelle boscaglie di Montepetra, e mentre alle viste c’è anche l’ipotesi di setacciare quella parte di boscaglia alla ricerca di resti di Cristina, la richiesta di procrastinare la data dell’udienza di opposizione all’archiviazione ancora non ha una nuova data d’udienza.

Intanto Marisa Degli Angeli, ha utilizzato youtube per lanciare un nuovo accorato appello. «“Ciao mamma ci vediamo stasera” mi aveva detto Cristina 32 anni fa. Da allora io aspetto quella sera, aspetto che Cristina possa ritornare in qualche modo a casa. Continuerò a disturbare, ad espormi pubblicamente affinché sia fatta finalmente chiarezza sulla scomparsa di Cristina che sembra sparita nel nulla da quel 1° Settembre del 1992 a Cesena, dopo essersi recata al convento dei cappuccini per un appuntamento con il proprio padre spirituale. Ora, dopo oltre 30 anni senza verità, la Procura di Forlì si pronuncerà sull’archiviazione del caso. Io mi opporrò con tutte le mie forze e continuerò a pretendere la giustizia che Cristina merita. Ho diritto a sapere la verità su mia figlia. Vorrei arrivare alla mia morte con la verità. Questo è il mio unico desiderio».