Asp Cesena Valle Savio: Andrea Pullini nuovo presidente

Nella giornata di ieri, giovedì 3 luglio, si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Cesena Valle Savio, nominato all’unanimità dall’assemblea dei sindaci del Distretto nelle persone di Andrea Pullini, Mirella Ravaglia e Alberto Gori.

Alberto Gori, ex assessore ai servizi sociali del Comune di Sarsina, svolge attualmente la professione di medico all’Ospedale di Forlì. Mirella Ravaglia è consigliere uscente di Acer Forlì Cesena e membro del collegio dei geometri provinciale. Andrea Pullini è stato presidente della IV Commissione e del Consiglio Comunale di Cesena ed è attualmente colonna portante della Polisportiva San Vittore.

Nel corso della seduta i consiglieri hanno nominato presidente Andrea Pullini e vicepresidente Alberto Gori. “Asp Cesena Valle Savio – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’Assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – è un punto di riferimento imprescindibile per il nostro territorio: un presidio di prossimità che mette al centro le persone, i loro bisogni e la loro dignità. Un’istituzione che unisce competenza e umanità, diventando ogni giorno più centrale per la qualità della vita della comunità e per la coesione sociale. Per questa ragione auguriamo al neopresidente Andrea Pullini, ai componenti del Consiglio di amministrazione, e al direttore Alessandro Strada, un buon lavoro, certi che proseguiremo nel solco della stretta collaborazione che ha caratterizzato il lavoro svolto in questi anni, anche in riferimento alle future, sfidanti, progettualità”.