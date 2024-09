Artista trovato morto da alcuni escursionisti nel Parco delle Foreste Casentinesi

Era andato a fare un’escursione in mezzo alla natura, ma purtroppo per lui è stata l’ultima gita. Un uomo di 64 anni, Daniele Vignatelli, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio intorno alle 16:30 in un sentiero all’interno del Parco delle foreste casentinesi e del monte Falterona, nella zona del comune di Santa Sofia. Il corpo era accasciato a terra e il 64enne teneva una cartina fra le mani. L’uomo si trovava lungo uno dei tanti sentieri del Parco, in una zona frequentata dagli amanti della natura, ed è stato trovato da un gruppo di escursionisti che stavano percorrendo i sentieri di quella zona, che subito hanno allertato i soccorsi ma per il 64enne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri di Santa Sofia. Per la constatazione ufficiale del decesso è giunto un medico a bordo dell’elimedica proveniente da Ravenna. Poi il recupero della salma è stato effettuato dagli uomini del soccorso alpino. Dal ritrovamento allo spostamento della salma sono trascorse alcune ore. Da stabilire le cause del decesso, di certo c’è che non si tratta di morte violenta, ma di morte naturale. Probabilmente un malore improvviso ha colto l’uomo, da accertare anche da quanto tempo fosse morto e quando aveva iniziato la sua escursione. Daniele Vignatelli abitava a Mercato Saraceno e aveva un’attività a Cesena: uno studio artistico inserito in un palazzo storico del centro; probabilmente conosceva la zona e aveva fatto escursioni altre volte. Ma ieri non è tornato a casa.