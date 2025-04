Un progetto la cui idea è nata durante il periodo del lockdown quando un gruppo di amici ha deciso di sentirsi in videochat, data l’impossibilità di incontrarsi fisicamente, per scrivere una commedia divertente da realizzare a costo zero, o quasi, coinvolgendo alcuni attori professionisti, ma soprattutto appassionati di recitazione residenti nel territorio. Il film, girato interamente in Romagna, ha comportato una lunga fase di organizzazione e pre-produzione con tanto di casting, durante i quali sono stati selezionati fra gli aspiranti attori, coloro che esprimevano di più l’essenza della “romagnolità”. Per quello che fin dal trailer viene presentato come un “... Cappelletti western”.

La storia infatti parla di un cowboy del vecchio west che si trova proiettato ai giorni nostri, in Romagna. All’inizio spaesato, ma con un accento sorprendentemente romagnolo, vivrà una bella avventura conoscendo amici un po’ particolari e divertenti. Non mancheranno nemmeno i “cattivi”, venuti anche loro dal vecchio west per tentare di rubare un oggetto che si scoprirà essere molto importante. Fra momenti divertenti e di suspance, la storia andrà avanti creando fra i protagonisti un solido rapporto di amicizia, superando iniziali diffidenze e gelosie. Ovviamente non si può sapere fino al 5 maggio quale sarà l’epilogo ma il messaggio che traspare è proprio quello dell’amicizia, probabilmente specchio di quella che ha spinto gli autori a mettersi insieme per portare a compimento il progetto.

Le riprese sono state realizzate durante il 2024, organizzando il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di coloro che avevano mostrato interesse alla partecipazione al progetto.

Il regista Franco Ceredi non è nuovo a questo tipo di progetti: bancario e videomaker professionista, ha portato a termine la realizzazione di altri film “zero budget”, pensiamo a “Il Dono” del 2015 dove due “sgangherati” agenti segreti intrattenevano una vera e propria caccia al tesoro fra le bellezze e i monumenti di Cesena (grazie alla cortese disponibilità del Comune di Cesena che ha patrocinato l’opera), alla ricerca di indizi per trovare e liberare un professore rapito a causa di un segreto di enorme importanza.

E poi due anni dopo, nel 2017 il secondo lungometraggio, dal titolo “Vedremo...” che ha visto coinvolti anche attori come Veronica Urban e Alessandro Pieri che aveva partecipato anche al film precedente. La storia, abbandonati i tratti thriller del lavoro precedente, si svolgeva in una fantomatica città denominata Romensatico (in realtà girato in luoghi di Cesena come la Casa Museo Renato Serra e al Castello di Ribano nei pressi di Savignano sul Rubicone), luogo in cui i protagonisti hanno vissuto una storia assurda e surreale ma esilarante per lo spettatore.

Ora, dopo numerosi anni, il ritorno sui grandi schermi con “Chiamatemi Joe”.

Per prenotazioni 340 7766615 tramite whatsapp oppure telefonicamente dopo le ore 18.