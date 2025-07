Arbovirosi a Cesena: “cella” positiva anche al West Nile Virus

Non solo febbre Dengue. In città, ed a non molta distanza dal centro storico, Comune ed Ausl hanno messo in queste ore in campo anche la lotta contro la West Nile. In un’area non molto lontana dal centro storico dove due notti fa sono iniziate le disinfestazioni contro il pericolo Dengue.

Sul fronte delle arbovirosi ad ora restano stazionarie le condizioni dell’uomo rientrato da un viaggio in Perù e domiciliato in pieno centro, in via Chiaramonti; una persona ricoverata nel reparto Malattie Infettive del Morgagni - Pierantoni di Forlì per il sospetto di aver contratto la Febbre Dengue. I sintomi che ha denunciato in pronto soccorso al Bufalini lo hanno portato al ricovero precauzionale.

Ieri notte sono iniziate le disinfestazioni per abbattere la popolazione di zanzare ad un raggio di 100 metri dall’area dove l’uomo vive normalmente. Una porzione di centro storico che comprende anche i giardini di Serravalle.

West Nile da monitorare