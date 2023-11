Appuntamenti di Halloween per martedì 31 a Cesena e comprensorio

Halloween pienissimo di iniziative (gran parte delle quali dedicate ai più piccoli) e nei luoghi più disparati della città.

Cesena

Ad esempio nel pomeriggio di domani dalle 16 il parco di Rio Marano aprirà al laboratorio delle zucche. A cui seguirà dalle ore 17:30, la caccia al tesoro intitolata “Liberiamo il prigioniero mascherato”. Alle 18 lo spettacolo con Piero Ricciardi. L’ingrosso per gli adulti è gratuito. I bimbi pagano una quota che varia a seconda se si parteciperà o meno ai laboratori.

Domani Halloween contagerà il centro storico come non succedeva da tempo.

Il programma messo a punto dall’Accento guarda a grandi e piccini. Per l’occasione i negozi aderenti rimarranno aperti fino alle 23 e dalle 17:30 alle 18.30 aspetteranno i bambini per il tradizionale “Dolcetto o Scherzetto?”.

In via Carbonari alle 17:30 ci sarà la sfilata a tema horror, aperta a tutti i bambini che premierà il vestito più indovinato a tema Halloween. Nelle vie del centro alcuni angoli saranno allestiti a tema e ci saranno anche animazioni itineranti.

Mentre il sole si ritira, e le ombre iniziano a danzare, sarà possibile esplorare il mondo di piccole creature affascinanti che a volte incutono paura: gli insetti. Tra immagini horror, scoperte, prove da superare e visita serale a lume di lanterna nel torrione dei misteri, il Museo dell’Ecologia di Cesena (piazzetta Zangheri, 6) si appresta a vivere la notte più misteriosa dell’anno. Domani dalle ore 19 e alle ore 20:30, i piccoli esploratori saranno condotti dal Doctor Roby nel suo laboratorio segreto dove darà vita a Mister Bee. Entrambe le esperienze avranno la durata di un’ora. Ingresso 5 euro. Info: 329/3903263

Anche il laboratorio presso la biblioteca di Borello sarà a tema attesa di Halloween.

Le letture e il “laboratorio mostruoso” aspettano i bambini fino a 6 anni. Prenotazione obbligatoria (0547/372342). È possibile partecipare in maschera.

La Pinacoteca comunale di via Aldini domani torna ad aprirsi ai piccoli visitatori. In occasione della serata di Halloween c’è “Una notte ad opera d’arte – Halloween Edition”, iniziativa ideata e curata da MarbreBlond DidArt APS. Così come avvenuto in occasione di Famiglie al Museo, anche in questo caso, le bambine e i bambini saranno accolti dalle ore 19:30 in Pinacoteca, dove rimarranno fino al mattino seguente (ore 9) svolgendo diverse attività d’intrattenimento: la cena “a lume di candela”, il laboratorio didattico artistico - caccia al tesoro nella penombra delle sale, la visione di un film e il “pigiama party”. Un’esperienza a tutto tondo, scandita da momenti di divertimento ma anche di apprendimento, per scoprire in modo completamente nuovo, attraverso un creativo viaggio immaginario e un pizzico d’avventura, il patrimonio culturale della città di Cesena.

Ingresso da via Aldini 26, con tutto l’occorrente per la notte: la “cena al sacco”, il sacco a pelo e una torcia. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitatissimi: è possibile contattare il numero 0547 610892.

L’attività è gratuita ed è rivolta alle bambine e ai bambini dai 6 ai 10 anni.

A partire dalle ore 18 sempre di domani la Malatestiana Ragazzi proporrà “Malatestiana con delitto”, un’esperienza coinvolgente attraverso cui bambine e bambini potranno mettere alla prova le proprie abilità divertendosi in compagnia nella notte più spaventosa dell’anno.

L’iniziativa è riservata a bambine e bambini dagli otto anni (senza la presenza dei genitori), fino a un massimo di 25 partecipanti. Sono previsti due turni: il primo in programma alle ore 18:15 e il secondo alle 20:30. Ritrovo presso Piazza Bufalini, 1.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti. È richiesta la prenotazione contattando telefonicamente lo 0547.610892 oppure scrivendo a malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it.

Nel comprensorio

In Valle Savio saranno molteplici i momenti i cui divertirsi durante Halloween. La biblioteca Veggiani di Mercato Saraceno organizza (dalle 20:30 di domani sera) una serata per festeggiare in modo curioso, creativo e stimolante, aperta ai bambini da 0 a 12 anni accompagnati dai genitori. Saranno proposte, letture a lume di candela, giochi e laboratori a tema per passare una divertente e paurosa serata.

Gli organizzatori invitano i bambini e le bambine a vestirsi a tema ed a portarsi un cuscino per stare comodamente seduti per terra. Immancabili i “dolcetti” a fine serata. Ingresso gratuito e prenotazione posti obbligatoria allo 0547/90584 o via mail a “biblioteca@comune.mercatosaraceno.fc.it”

A Sarsina domani dalle 16 alle 18, festa di Halloween nella biblioteca comunale “Plauto” in via Roma 22. La festa è pensata per bambini da 3 a 7 anni con l’iniziativa che prevede letture ad alta voce, trucca bimbi, merenda e caccia al tesoro. Per informazioni e prenotazioni, 0547-698164.

Bagno di Romagna (che domenica ha avuto il mercatino del borgo a tema Halloween) il 1 novembre avrà la Fiera dei santi con animazione.

Domani in piazza Pransani a Bivio Montegelli l’halloween “Un poco loco” (che richiama il film Disney “Coco”). Iscrizioni per i corteo al Bar Calipso dalle 18. Stuzzicherie per tutti e gadget per i piccoli. Gratis fino a 3 anni. Sette euro fino ai 12 anni e 12 euro dai 13 anni in poi.

Nella vallata del Rubicone a Longiano c’è la “Festa D’la Nota Scura”, organizza la Pro Loco, dalle 18 fino a mezzanotte nel centro storico. Ingresso libero e servizio navetta gratuito dalla zona artigianale di Crocetta (via delle Querce) dalle 19 alle 24. Si alternano spettacoli vari: del fuoco, danza delle streghe, circo delle illusioni. Presenti stand gastronomici, il mercatino dell’artigianato e le bancarelle di dolciumi e castagne. In piazza Tre Martiri lo stand della Pro Loco e food truck con specialità gastronomiche. Per i piccoli la piazza San Girolamo è allestita con gonfiabili, zucchero filato, laboratori e giochi d’intrattenimento. Le terrificanti creature dei “Krampus da Poza” attendono i visitatori nella “Clinica degli orrori” dentro il tunnel del rifugio bellico, in via Porta del Ponte. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico musicale “L’incendio al castello”.

A Gambettola la 9ª edizione di “The Bosch horror party”, organizza l’associazione culturale “Amici della scuola” in corso Mazzini, dalle 19 alle 24, con ingresso gratuito. Alle 19,15 tradizionale pignatta a cura di “Crisstyart di Cristina Sabatini”, alle 20 spettacoli comici e giocoleria a cura di “Kalù Stripp Show”-“Aix” il fachiro, Simone Morotti il trampoliere. Alle 21,15 sfilata a premi delle maschere più originali, alle 22 spettacolo del fachiro “Aix”. Stand gastronomici, con le “Cantarelle” di Luca e Dorotea e le altre bancarelle.

“Una Festa da Brivido” anche in centro storico a San Mauro Pascoli. Inizio alle 15,30 alla biblioteca comunale con lettura di racconti del mistero. In centro: truccabimbi, giocoleria, gonfiabili e musica e dalle 16 merenda con pane e Nutella. Alle 16,30 ballo delle zucche e laboratorio per creare una lanterna (prenotazioni al 320 3837088). Alle 18 al museo Casa Pascoli visita guidata misteriosa. Dalle 18 in piazza Mazzini aperitivo mostruoso. La festa è organizzata da Atlantide, Made in San Mauro Pascoli, Parco Poesia Pascoli e biblioteca comunale in collaborazione con l’assessorato alle attività economiche.

A Savignano c’è ”Halloween on the road” con eventi, a cura della cooperativa Koinè, con inizio alle 17. Truccabimbi, set fotografici, spettacoli dal vivo, musica in filodiffusione, addobbi e artisti di strada. Zucchero filato gratis nei paraggi della Biblioteca dei Ragazzi mentre in via Cesare Battisti la sezione comunale Avis prepara cioccolata calda. Per la sicurezza, le vie del centro storico sono interdette al traffico.

A San Giovanni in Galilea festa di Halloween, con il Ròdari club (un gruppo di lettori volontari) che offre al pubblico del museo Renzi una “paurosa” selezione di testi e albi illustrati. Merenda con cioccolata e biscotti nell’adiacente Casa della compagnia (5 euro). Si inizia dalle 16, con ingresso libero, ma prenotazione obbligatoria al 335 7120528.

A Gatteo la festa inizia per i piccoli alle 16,30 in biblioteca (prenotazione obbligatoria) e prosegue alla sera per tutti nella corte del castello castello malatestiano.

A Cesenatico Il Comune organizza con Proloco del Monte, Libreria Cartamarea e La Magica Notte, l’Halloween Party 2023 dalle 16 in piazzetta delle Conserve. con laboratorio intaglio zucche su prenotazione; dalle 17,30 gioco a squadre L’arcipelago dei pirati dai 4 anni senza prenotazione; dalle 18,30 dj set. Alla Dance Dream in piazza Ugo Bassi festa con giochi a tema, caccia al tesoro, “merenda mostruosa” e “dolcetto o balletto”. Ingresso libero. Festa dalle 18 fino a tarda sera a Bagnarola. Il Comitato di Zona fornisce ai residenti caramelle e dolciumi da distribuire ai piccoli in costume. Presenti food trucks. Per info: comitato.bagnarola@gmail.com