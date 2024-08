Aperte da oggi a Cesena le iscrizioni al corso per imparare la lingua dei segni

L’Ente Nazionale Sordi, sezione Provinciale Forlì-Cesena, organizza i corsi di Lingua dei Segni Italiana (LIS) 1° e 2° livello per l’anno 2024-2025. Per partecipare al ciclo di incontri di “1° livello” non è richiesto alcun requisito specifico, chiunque infatti può iscriversi. Il corso, che partirà il 7 ottobre prossimo fino al 4 luglio 2025, prevede 155 ore totali di lezioni frontali riguardanti: grammatica LIS ed educazione, cultura e vita sociale dei sordi. Partecipando al 1° Livello si ottiene un attestato per il livello A2 (riferimento Q-CER). Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì dalle ore 18:30 alle ore 22 presso la sede ENS Forlì-Cesena in Via Cervese 4303 (in presenza).

Il 2° livello è un corso di approfondimento grammaticale della LIS dove vengono ripresi e studiati in maniera più approfondita alcuni argomenti trattati nel livello precedente. Per partecipare è necessario aver superato il Corso LIS 1° Livello. Il corso prevede 160 ore totali di lezioni frontali, grammatica, la legislazione per le persone sorde in Italia, l’arte dei sordi, la letteratura LIS, cultura e vita sociale. Anche in questo caso le lezioni si terranno il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 22:00, dal 17 ottobre prossimo al 5 luglio 2025 Il corso si svolgerà presso la sala di VolontaRomagna in via Serraglio 18 (ex sede Avis), in presenza.

Il docente di entrambi i corsi è Stefano Conti, madrelingua LIS. Per richiedere ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a ens.fc.corsolis@gmail.com oppure indirizzare un messaggio whatsApp al numero 347/2360202.