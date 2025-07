Anziana scippata: due giovani arrestate al mercato di Gatteo Mare

I duecento banchi del mercato ambulante di Gatteo Mare d’estate attraggono residenti e anche tantissimi turisti. Ma sono evidentemente un piatto goloso anche per i ladri e in particolare i borseggiatori che nella calca delle offerte e dei saldi cercano occasioni per portare a casa un bottino.

Una dinamica fin troppo nota alle forze dell’ordine così con i pienoni estivi la Polizia locale di Gatteo ha deciso di sorvegliare in maniera particolare il mercato del lunedì. Arrivando subito ad ammanettare due borseggiatrici.

Sono state arrestate da agenti in borghese P.S. e S.T., ventenni residenti nel Bolognese, indicate come specialiste in furti e borseggi per le accuse accumulate in passato, malgrado la giovane età.

Gli uomini della Polizia locale le hanno viste in azione mentre prendevano di mira un’anziana nella calca del mercato, riuscendole a sfilare il portafogli dalla borsa.

Le ladre non sono riuscite ad allontanarsi col bottino perché gli agenti le hanno bloccate, arrestate e condotte per l’identificazione completa anche al gabinetto di polizia scientifica del Commissariato di Cesena. Dopo una notte in cella di sicurezza ieri mattina sono comparse davanti al giudice Ramona Bizzarri (pm Marina Tambini). L’arresto delle due è stato convalidato e le ventenni (difese dall’avvocato Francesca Crisafi) dovranno ora restare fuori dalla provincia di Forlì-Cesena fino al processo per direttissima previsto ad ottobre.