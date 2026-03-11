Antonio Di Pietro a Cesena: “Voterò sì al referendum, ecco perché”

Ha frequentato per 50 anni le aule dei tribunali, indossando “tutte le giacchette”, come le definisce lui stesso: poliziotto, magistrato, indagato, imputato, parte lesa, testimone e assolto. «Mi manca solo quella del condannato», scherza mentre viaggia lungo l’Emilia-Romagna per spiegare alla cittadinanza l’entità della riforma dell’ordinamento della magistratura al centro del referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo. Come farà anche domani a Cesena, in un incontro pubblico organizzato al palazzo del Ridotto, alle 21, per invitare a partecipare al voto apponendo la croce sul “sì”. Antonio Di Pietro, simbolo dell’inchiesta “Mani pulite” e già ministro dei Lavori pubblici e delle Infrastrutture nei due Governi Prodi, è infatti oggi il promotore del comitato “Sì separa” della Fondazione Einaudi.