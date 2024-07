Ancora una zuffa a bottigliate con feriti di notte in zona stazione a Cesena

La stazione ferroviaria e l’area circostante (malgrado i cantieri che ne limitano lo spazio sia all’ingresso per i binari che nella zona di via Europa dove c’è l’appalto per la nuova autostazione) continua ciclicamente ad essere teatro notturno di scontri e liti che finiscono nel sangue. Uno schema tristemente ormai “classico” per quest’area di Cesena che, soprattutto nei periodi estivi ma non solo, di notte diventa luogo di ritrovo per persone dedite quanto meno al consumo di alcol; dopo il quale i toni di liti e scontri diviene spesso troppo alto. È accaduto anche due notti fa, poco dopo le 23, nella zona più a ridosso dell’hotel Alexander e dei relativi negozi posti a fianco nello spazio tra l’ingresso dell’albergo e quello del liceo Righi. L’sos è stato fatto scattare da una donna che ha assistito a parte della scena ed ha soccorso uno dei contendenti. Uno scontro che, stando a quanto poi ricostruito anche dall’intervento di due gazzelle dei carabinieri, avrebbe coinvolto principalmente due sole persone. Una delle quali colpita da pugni, calci e cocci rotti di bottiglia, ha dovuto ricorrere alle ambulanze del 118. Per essere trasportato in ospedale con un profondo taglio alla testa e con quella che poi è stata diagnosticata come una frattura al setto nasale. Sono stati computati in 15 i giorni di prognosi per la guarigione a K.H., 32enne di origini marocchine residente in zona Vigne e quindi a non molta distanza dal luogo dello scontro fisico che lo ha ferito. Una persona che non ha particolari precedenti di polizia e che ha indicato anche ai militari intervenuti chi fosse il contendente con il quale si era picchiato. Che all’arrivo delle divise aveva fatto perdere le proprie tracce. Ignoti i “motivi” della lite, quando anche non dovessero essere esclusivamente dovuti all’eccessiva ingestione di alcol. Uno scontro con feriti che avrà un seguito giudiziario con le leggi attuali, soltanto se verranno depositate da qui a 30 giorni delle querele di parte.