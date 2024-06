Ancora un premio per Elia Soldati: giovane talento dell’informatica dell’Itt Pascal di Cesena

L’ultima premiazione per il talento dell’Informatica cesenate Elia Soldati si è tenuta a Roma, nella sede centrale della Banca d’Italia, nell’ambito della consegna dei premi per lo studio della Matematica e dell’Informatica nelle scuole superiori assegnati alle studentesse e agli studenti che si sono distinti in queste discipline.

Elia Soldati, studente dell’Itt Pascal di Cesena è stato uno dei cinque premiati in Informatica, ricevendo un assegno da 2.500 euro utile per potersi pagare un viaggio di studio a Monaco di Baviera dal 22 luglio al 3 agosto, presso il centro di Ricerca Huawey.

Con questo ennesimo premio si conclude il percorso all’ITT Blaise Pascal di Elia Soldati che in questi giorni è impegnato nelle prove dell’esame di Stato. La sua ricca bacheca prevede tre medaglie alle Olimpiadi di Informatica (bronzo nel 2021, argento nel 2022, oro nel 2023), due medaglie nelle Olimpiadi di Cybersecurity (argento sia nel 2023 che nel 2024) e tante gare estere legate alle Olimpiadi di Informatica in cui ha rappresentato degnamento le eccellenze italiane. In aggiunta a questi meriti nazionali le competenze di Elia sono state riscontrate anche dalle aziende del territorio che nel corso del Comitato Tecnico Scientifico svolto al Pascal il 4 Giugno hanno elogiato le sue competenze tecniche relative alla realizzazione di una piattaforma di gara in cui quasi un centinaio di alunni hanno potuto scontrarsi su problemi legati alle Olimpiadi di Informatica. Al termine dell’esame di stato Elia completerà il suo percorso di eccellenza partecipando alla gara cyberchallenge in cui le sue competenze da sistemista sono risultate migliori di tanti alunni dell’ambito universitario.