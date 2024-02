Anche a Cesena ladri in un negozio di ottica

C’è una banda specializzata in furti ai negozi di ottica che sta prendendo di mira l’area cesenate. Il sospetto è fondato visto che il maxi colpo messo a segno a Cesenatico due notti fa non è l’unico assestato nell’ultimo periodo. Alcune notti fa infatti i soliti ignoti si sono presentati anche alla Ottica Grand Vision, negozio specializzato che si trova in via Emilia Levante all’altezza della rotatoria che tutti conoscono come “la rotonda della foglia”. I ladri si sono intrufolati da una finestra facendo scattare il sistema d’allarme. Proprio perché sapevano che di lì a poco sarebbero arrivate le forze dell’ordine hanno infilato in alcuni sacchi quanto potevano (prevalentemente montature per occhiali per un valore di circa 3.000 euro) per poi fuggire da dove erano entrati facendo perdere le proprie tracce. Delle indagini di questo furto si sta occupando la polizia, intervenuta per eseguire i rilievi dell’accaduto.