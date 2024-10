Ambulanze, pronto soccorso ed emergenze: presto in sala il docufilm “Questione di tempo”

Astronauts production in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale della Romagna, il 118 Romagna, Rescue Press e con il supporto di Regola srl realizza “Questione di tempo”.

Un gruppo di giovani attori cesenati ha lavorato per una particolare documentario assieme al Pronto soccorso, della durata complessiva di circa 50 minuti che ha lo scopo di accompagnare chi lo guarda in un viaggio reale all’interno di uno dei servizi di emergenza sanitaria più complessi e all’avanguardia del nostro Paese, dove oltre alla tecnologia e alla competenza emergono le emozioni, le fragilità, ma anche i sorrisi di chi ogni giorno in pochi secondi può fare la differenza. ll documentario sarà proiettato venerdì 18 ottobre presso il cinema multiplex “Le Befane” di Rimini (alle ore 21) e sarà un’occasione speciale per approfondire con le autorità competenti l’importanza del sistema di emergenza pre-ospedaliera e dei suoi operatori su tutto il territorio.

Questo il link del trailer: https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=iywaifsvwTg