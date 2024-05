Un anno fa fu una delle immagini simbolo della voglia di non arrendersi del “campino” la storica porzione del quartiere Oltresavio a ridosso del fiume in zona San Rocco. La famiglia Marri in via Corsica ha celebrato l’anniversario dell’alluvione esponendo di nuovo lo striscione “Il campino non molla” sul tetto della propria casa. Uno striscione dai colori rigorosamente bianconeri in omaggio alla passione per il Cesena e per la propria città.