Alluvione. Il Comune di Cesena ringrazia il 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare per le attività di soccorso

Nel pomeriggio di oggi, il Sindaco Enzo Lattuca, insieme alla Giunta e al Consiglio comunale di Cesena, a nome della città, ha ringraziato il Colonnello Pilota Andrea Giuseppe Savina e una rappresentanza degli equipaggi del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare di stanza sulla base di Cervia, reparto specializzato nell’attività di ricerca e soccorso aereo, per il fondamentale contributo fornito nel mese di maggio a favore della popolazione cesenate, colpita dalla forte ondata di maltempo che ha provocato l’esondazione del fiume Savio e degli altri corsi d’acqua minori. Dal tardo pomeriggio di martedì 16 maggio, a seguito della richiesta di intervento della Protezione Civile regionale e della Prefettura di Forlì-Cesena, sono entrati in azione gli elicotteri ed il personale del 15° Stormo, sotto il controllo dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali A.M. di Poggio Renatico (Fe), per portare in salvo cittadini bloccati nelle proprie abitazioni nelle zone alluvionate.

“L’immediato avvio delle attività di soccorso da parte degli equipaggi del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare di stanza sulla base di Cervia – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – ci ha consentito di evacuare diversi cittadini bloccati nella propria abitazione in zone non raggiungibili via terra a causa di frane e allagamenti. Gli equipaggi dell’Aeronautica hanno operato instancabilmente giorno e notte in condizioni meteo difficoltose, restando in contatto con la Protezione civile regionale, la Prefettura di Forlì-Cesena, e le altre forze dell’ordine che hanno dato un apporto fondamentale al nostro territorio. Siamo grati a queste donne e a questi uomini per il servizio fornito alle popolazioni alluvionate e per questa ragione, insieme alla Giunta e ai consiglieri comunali, abbiamo desiderato incontrare il Colonnello Savina e una rappresentanza degli equipaggi per trasmettere loro l’immensa gratitudine della nostra città”. L’incontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi nella Sala degli Specchi di Palazzo Albornoz e ha preceduto l’avvio dei lavori del Consiglio comunale.

Il Colonnello Savina ha ringraziato il Sindaco, i membri del Consiglio Comunale e tutta la cittadinanza cesenate per l’apprezzamento e la vicinanza dimostrati in questa occasione. “Il 15esimo Stormo – ha commentato – è una delle realtà locali più radicate nel territorio, sia per la storia decennale della base sia per la propria missione votata alla salvaguardia della vita umana e al benessere della collettività. Il riconoscimento del nostro operato non può che portare una sana motivazione di tutto il personale che quotidianamente si addestra per essere pronto ad intervenire, di giorno e di notte, in qualsiasi condizione meteorologica, nel momento del bisogno. L’alluvione dello scorso maggio ha infatti rappresentato un chiaro esempio di come sia necessaria l’integrazione tra le forze in campo, civili e militari che siano, al fine di ottimizzare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei cittadini”.

Il 15esimo Stormo ha i compiti di: assicurare il servizio di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue) per il recupero degli equipaggi di aeromobili militari incidentati, attraverso operazioni autonome o in concorso con altri assetti terrestri, aeromobili o navali; concorrere alle operazioni di soccorso per la salvaguardia della vita umana e alle operazioni di Antincendio Boschivo (AIB) cooperando con la Protezione Civile e altre organizzazioni dello Stato; integrare il dispositivo di Difesa Aerea Nazionale attraverso operazioni di contrasto alla minaccia proveniente da aeromobili a basse e bassissime prestazioni (Slow Movers Interception) e di supporto alla sicurezza di aree e obiettivi sensibili in occasione di grandi eventi pubblici; provvedere all’addestramento e alla qualificazione di piloti ed equipaggi destinati a unità di volo con compiti di soccorso, nonché all’addestramento basico e avanzato alla sopravvivenza in ambiente marittimo e montano.