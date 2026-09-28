Alluvione, emergenza e istituzioni Report su Cesena al congresso europeo

Che cosa accade al rapporto tra cittadini e istituzioni democratiche quando si verifica un’emergenza ambientale? A questa domanda ha provato a rispondere il cesenate Mattia Frasca, giovane delegato italiano del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa con la redazione del report “Democrazia locale ai tempi della crisi climatica. Lezioni dall’alluvione di Cesena”. Sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Rejuvenating Politics del Congresso, che verrà presentato a Strasburgo il prossimo 28 ottobre durante la cinquantunesima sessione plenaria. L’obiettivo della ricerca era capire se la popolazione avesse percepito vicine e operative le istituzioni; se fosse riuscita a individuare i responsabili della prevenzione, della risposta e della ripresa e se la fiducia nei confronti di chi amministra ne sia uscita rafforzata, diminuita o invariata. Infine, comprendere il valore della mobilitazione dei volontari e il cambiamento del proprio rapporto con il territorio dopo l’alluvione.