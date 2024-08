Alluvione e strade franate: sta per riaprire la via Fornasaccia che fa parte del percorso ciclabile del Savio di Cesena

Nell’arco di pochi mesi la strada crollata a seguito di una frana è stata ripristinata e tra poche settimane sarà nuovamente fruita dai cittadini. Il quartiere Ravennate è una delle aree di Cesena maggiormente colpite dall’alluvione di maggio 2023. Proprio in quella occasione il tratto di via Fornasaccia che si estende da via Fiume in Ronta a via Ravennate è stato interessato da un’importante frana che ha reso impraticabile il passaggio veicolare e pedonale. Oggi, dopo alcuni mesi di lavori e una meticolosa opera di progettazione curata dai Lavori pubblici del Comune di Cesena e corrispondente a una spesa di 350 mila euro, il cantiere è approdato alla sua fase conclusiva: dopo l’asfaltatura del piano superficiale la strada tornerà ad essere praticabile in entrambi i sensi di circolazione.

“A seguito degli eccezionali eventi meteorici di maggio 2023 – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore ai Lavori pubblici, con delega alla manutenzione e ricostruzione post-alluvione, Christian Castorri – una frana significativa ha causato il cedimento dell’intera banchina del fiume frantumando letteralmente il collegamento stradale esistente. Come fatto in altre aree danneggiate, anche in questo caso abbiamo avviato nell’immediato la progettazione dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza caratterizzato inoltre dal posizionamento di massi ciclopici sul margine del fiume e da opere idrauliche riguardanti lo scarico delle acque. I lavori, oggi quasi completati, sono stati eseguiti in tempi record con lo scopo di restituire questa strada ai cittadini della frazione di Ronta e a tutta la città. È con questo spirito – proseguono Sindaco e Assessore – che vogliamo continuare a intervenire sul territorio: a questo proposito attendiamo ancora le ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione relative agli interventi Pnrr per ultimare i lavori su ulteriori infrastrutture stradali. Siamo pronti da questa primavera e non vediamo l’ora di completare al più presto questo lungo impegno per la ricostruzione e per la messa in sicurezza del nostro territorio dopo l’alluvione dello scorso anno”.

A maggio 2023 sulla sponda destra del fiume Savio la strada è franata per un tratto di lunghezza pari a 30 metri. Una lesione che successivamente si è estesa in parte verso valle in quanto per un’ulteriore porzione di circa 30 metri, è franato l’arginello portandosi dietro la relativa barriera di sicurezza. Per questa ragione, nell’ambito del più ampio e articolato programma di lavori avviato dall’Amministrazione comunale già nell’estate 2023, è stato approvato il progetto corrispondente a un importo di 350 mila euro destinati a Cesena dalla struttura commissariale.

Si è dunque proceduto con la posa della trave di coronamento di 53 pali del diametro di 80 centimetri realizzati mediante trivellazione per arrivare a una profondità di 12 metri, e con l’esecuzione delle seguenti opere: condotta fognaria e pozzetti a caditoia relativa allo smaltimento delle acque meteoriche della strada nel tratto oggetto dell’intervento; realizzazione dello condotta di scarico al fiume, della sistemazione della scarpata e posa della biostuoia, formazione della fondazione stradale e pavimentazione stradale; posa del guard-rail.