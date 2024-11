Alluvione e contributi per dispositivi di protezione: oltre 240 domande da Forlì-Cesena

A distanza di una settimana dalla pubblicazione del bando regionale relativo alla richiesta di contributi per l’acquisto e installazione di sistemi o dispositivi di protezione, finalizzati a prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali di maggio 2023, nel territorio provinciale di Forlì-Cesena sono oltre 240 le domande presentate dai cittadini danneggiati da acqua e fango.

“Rispetto a questo bando regionale – commenta il sindaco di Cesena Enzo Lattuca – riscontriamo una grande partecipazione e un alto interesse da parte dei cittadini residenti nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali che da maggio 2023 hanno colpito anche il nostro territorio. È questa la dimostrazione che si tratta di un Avviso pubblico accessibile e chiaro, alla portata di tutti i nuclei familiari che hanno presentato domanda o che la presenteranno entro i termini previsti. Il bando guarda al futuro in un’ottica di prevenzione ed è finalizzato all’acquisto di sistemi di protezione come paratie antiallagamento, barriere frangi-acque, valvole anti- riflusso, pozzetti di raccolta e pompe. È questa – prosegue il sindaco – un’opportunità importante oltre che una ulteriore misura di sostegno introdotta a favore di tutti quei cittadini che ancora oggi fanno i conti con i danni e le conseguenze dell’alluvione. A livello regionale il numero delle richieste di contributi registra un importante incremento giornaliero, sono oltre 1400, di cui 600 già in fase di istruttoria: il dato più alto è registrato dalla provincia di Ravenna, a cui seguono il Bolognese e la nostra provincia”.

Possono presentare la domanda di contributo (qui il bando) i proprietari dell’immobile a uso abitativo sul quale si intende effettuare l’intervento che vi risiedano alla data di presentazione della domanda e almeno dal 1° maggio 2023. In caso di condominio, per gli interventi alle parti comuni, la domanda viene presentata dagli amministratori.

Possono essere presentate le spese sostenute dal 1° maggio 2023 corredate dalla documentazione di spesa intestata al soggetto beneficiario. Non sono ammesse spese effettuate in contanti e spese sostenute per lavori in economia. Le domande potranno essere presentate online sulla piattaforma che sarà disponibile fino alle ore 16:00 del 31 gennaio 2025. Entro 10 mesi dalla data di approvazione dell’elenco delle richieste e dei beneficiari, gli interventi dovranno essere realizzati e i beneficiari ne dovranno rendicontare le spese.