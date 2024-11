Alluvione, come affrontarla e come diventare volontari: un ciclo di laboratori e seminari a Cesena

Alluvione e gestione dell’emergenza. In che modo si può affrontare un’emergenza e quali sono i canali istituzionali per entrare a far parte della rete di volontari che prestano soccorso in contesti di rischio? Sono queste alcune delle domande a cui il progetto europeo TIMES (Technology And Innovation For Maps Of Emergency Social Resilience), finanziato dal programma Horizon Europe e di cui il Comune di Cesena è capofila, intende dare risposta attraverso una serie di appuntamenti pubblici rivolti a tutta la città. Avviato lo scorso ottobre e dedicato alle volontarie e ai volontari residenti o domiciliati a Cesena che durante l’alluvione di maggio 2023 hanno dato un importante contributo alla popolazione danneggiata dagli eventi naturali, “Times” torna con tre laboratori partecipativi gratuiti in cui sarà possibile lavorare insieme ad alcuni stakeholders del territorio, guidati da esperti della Fondazione Urbana, per costruire e testare strumenti di gestione e comunicazione del volontariato spontaneo all’interno delle emergenze che siano utili sia al Comune, sia al mondo del volontariato.

Si parte giovedì 5 dicembre

Il primo appuntamento in programma è per giovedì 5 dicembre, dalle ore 17:30 alle ore 20:00, e si terrà al Centro sovracomunale di Protezione Civile Cesena (via F. Parri, 535). L’obiettivo del pomeriggio sarà la condivisione delle esperienze ma anche una definizione della mappatura delle reti informali di volontari e la restituzione degli esiti emersi dal questionario online. È possibile iscriversi entro lunedì 2 dicembre compilando il form al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1Z4TURsvHSXRM2PDhZus1r87V71KnH2988zCtF2UxJkI/viewform?ts=67372079&edit_requested=true.

Altri appuntamenti