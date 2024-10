Alluvione a Cesena, giovedì incontro con la struttura commissariale

CESENA. Giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si svolgerà un incontro pubblico tra la Struttura commissariale e alcune categorie professionali come periti e tecnici, i comitati e i cittadini colpiti dall’alluvione di maggio 2023. L’incontro, organizzato nell’ambito delle attività svolte dalla Struttura commissariale per la ricostruzione, è volto a fornire ulteriori informazioni, al fine di favorire la ricostruzione privata nelle aree alluvionate, in aggiunta agli Sportelli già operanti sui territori. Nè dà notizia il Comune di Cesena.