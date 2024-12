Alla vigilia di Natale fiaccolata in centro a Cesena per la pace in Palestina

“Accendiamo la pace in Palestina”. È il messaggio lanciato dal gruppo “Cesena per Gaza”, formato da un’ampia gamma di singole persone che si definiscono «liberi cittadini per la pace». Ma non è solo un generico auspicio ma un invito a partecipare a una manifestazione che si terrà in piazza del Popolo, alle 17, nella vigilia di Natale. E l’immagine dell’accensione non è neppure un’astrazione metaforica: chi vuole partecipare è invitato dai promotori dell’iniziativa a portare con sé una candela da accendere e anche un messaggio scritto per dire che devono finire il genocidio che va avanti da quasi 15 mesi nella striscia di Gaza ma anche l’oppressione, fatta di occupazioni illegali di terra da parte dei coloni israeliani, violenze e ostacoli alla vita quotidiana e una legislazione discriminatoria che ricorda quella che esisteva in Sudafrica ai tempi dell’Apartheid: una realtà con cui il popolo palestinese deve fare i conti da tanto tempo, anche nella zona della Cisgiordania.

Non è la prima volta che il gruppo “Cesena per Gaza” organizza presidi nel cuore della città, anche con azioni “sceniche” per scuotere le coscienze. Come quando, a inizio di dicembre dell’anno scorso, diverse decine di persone di stesero sul ciottolato di piazza del Popolo, coperte da lenzuoli bianchi, a rappresentare i cadaveri degli oltre 50mila morti fatti dagli israeliani nel corso dell’interminabile rappresaglia che hanno sferrato dopo l’attacco terroristico compiuto il 7 ottobre 2023. Quello in cui tremila miliziani di Hamas uccisero 1.200 persone e ne rapirono 251, con un raid al “Nova Festival” nel Negev, affollato di giovani, e attaccando i kibbutz israeliani oltreconfine.

Il 24 dicembre “Cesena per Gaza” tornerà a chiedere che si ponga fine a un mattatoio, a un anno esatto di distanza da quando aveva organizzato un’analoga iniziativa, con l’accensione delle candele, disposte a forma di cuore sui ciottoli della piazza.