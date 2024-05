Alimenti e bevande, agricoltura, alberghi: raid della Finanza contro il lavoro nero a Cesena e Cesenatico

A Cesena la Guardia di Finanza ha rilevato, presso un’impresa individuale operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, la presenza di due lavoratori italiani impiegati completamente in nero. In un altro caso, gli stessi Finanzieri hanno scoperto, in un’azienda agricola sempre del cesenate, altri quattro lavoratori in nero provenienti dal Bangladesh, due dei quali, peraltro, privi di permesso di soggiorno. Sia questi ultimi, che i due soci dell’azienda, un 51enne e un 25enne, entrambi italiani, sono stati denunciati per le medesime ipotesi di reato concernenti la disciplina dell’immigrazione.

A Cesenatico

A Cesenatico, infine, le Fiamme Gialle della locale Tenenza, nel corso di due controlli ad altrettante società operanti nei settori della commercializzazione al dettaglio di articoli sportivi e in quello alberghiero, hanno rilevato la presenza di sei lavoratori in nero, tre italiani e altrettanti senegalesi.