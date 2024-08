Alfabetizzazione digitale: al via due corsi presso casa Bufalini a Cesena

Con l’arrivo del mese di settembre riparte a pieno ritmo l’attività di Casa Bufalini, Laboratorio Aperto con sede a Cesena (via Nicolò Masini 16). In programma ci sono due corsi, entrambi gratuiti, pensati per aiutare i partecipanti a sviluppare le competenze digitali di base. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Open lab: il digitale incontra le periferie”, realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna.

Il corso di alfabetizzazione all’uso del pc è programma per tre martedì consecutivi. 10, 17 e 24 settembre, dalle ore 16:00 alle 18:00. Nei tre incontri laboratoriali si imparerà a gestire la posta elettronica, la navigazione in rete e la ricerca di informazioni; approfondendo i concetti di navigazione, browser e motore di ricerca, si valuteranno anche i risultati nelle ricerche sul web, distinguendo tra siti affidabili e fake news. Un incontro, infine, sarà dedicato all’utilizzo del programma di videoscrittura Word.

Tre giovedì settembrini, il 12, 19 e 26, sempre dalle ore 16:00 alle 18:00, saranno invece dedicati all’utilizzo del programma Excel, grazie ad un laboratorio che fornirà le informazioni di base sui principali comandi e sulle funzioni del programma, sull’utilizzo delle formule, sui grafici e le immagini.

Per entrambi i corsi la partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a info@casabufalini.it. Per informazioni contattare lo 0547 415080 oppure scrivere a www.casabufalini.it.