Cesena, alcol vietato alla Barriera: per ora il giudizio resta sospeso

Troppo presto per dare giudizi. Altrettanto per poter parlare di cambiamento. Sono le posizioni espresse da alcuni commercianti che popolano l’area della Barriera in centro a Cesena. Dove una ventina di giorni fa, l’Amministrazione ha imposto, tramite un’ordinanza firmata dal sindaco Enzo Lattuca, il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro dalle 20.30 alle 7 di mattina. Una misura che, come spiegato l’indomani dall’assessore alla Sicurezza Luca Ferrini, si è resa «necessaria e non più procrastinabile» davanti ai ripetuti casi di violenza, disturbo e microcriminalità che hanno coinvolto quella porzione di città.