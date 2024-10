Halloween a Cesena: gli appuntamenti del 31 ottobre

Mostri, streghe, fantasmi, dolcetti e scherzetti. Giovedì 31 ottobre la notte più mostruosa dell’anno arriva a Cesena con una serie di proposte che riguarderanno il centro storico, la Biblioteca Malatestiana, Villa Silvia Carducci, il Museo dell’Ecologia e gli altri luoghi simbolo della città.

Dalle ore 16 alle ore 19 il centro cittadino sarà affollato da bambine e bambini in cerca di dolcetti o scherzetti nell’ambito dell’iniziativa organizzata da l’Accento S.r.l., d’intesa con il Comune e le associazioni di categoria. Saranno infatti diverse le attività commerciali che nel corso del pomeriggio, fino a sera, distribuiranno caramelle e cioccolatini ai bambini. Occorrerà però fare attenzione ai personaggi mostruosi che sbucheranno da ogni angolo.

Il progetto Halloween 2024 ha trovato una buona condivisione delle idee unendo l’entusiasmo di numerosi titolari degli esercizi del centro, la regia della società l’Accento S.r.l. e il prezioso contributo e patrocinio delle Associazioni di Categoria e dell’Assessorato al Commercio del Comune di Cesena. Tutti gli aggiornamenti sul pomeriggio di festa saranno pubblicati sui canali social de l’Accento (https://www.facebook.com/MadeInCesena/?locale=it_IT).

Procedendo verso la collina sarà possibile prendere parte alla caccia al teschio che avrà luogo al Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci (via Lizzano, 1241) nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre. Tutti i partecipanti pagheranno un ingresso ridotto a soli 4 euro e con soli 3 euro in più, dalle ore 16:00, i più piccoli potranno vivere un’avventura speciale partecipando alla caccia al teschio nelle sale del Museo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0547 323425 oppure inviare una mail a promo@museomusicalia.it o visitare il sito www.museomusicalia.it.